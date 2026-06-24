Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan, 73 bin metrekarelik devasa sergi alanı ve 500 binden fazla eseriyle dünyanın en büyük müzesi unvanını taşıyan Louvre Müzesi’nde Malatya izi…

Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan, Fransız Devrimi’nin ardından 1793’te halka açılan ve Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü "Mona Lisa" tablosuna da ev sahipliği yapan bu ikonik müzede, Malatya’nın köklü tarihini yansıtan çok önemli bir eser sergileniyor.

ARSLANTEPE’DEN LOUVRE MÜZESİ’NE UZANAN SÜREÇ VE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Bu bağlamda, 1891 yılında Malatya’da Arslantepe Höyüğü'nden çıkarıldığı belirlenen Hitit Kralı Maradas'ın geyik avı kabartması da Fransa'nın Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Bahsi geçen bu değerli parça, yapılan arşiv taramaları neticesinde Fransa’nın Louvre Müzesi'nde bulundu.

“1891 YILINDA SATIN ALINDI” İFADESİ YAZILI

Müzenin resmi internet sitesinde eser ile ilgili yer alan bilgilere göre; Malatya'da keşfedilen bu kabartma, o dönem sarayların ve resmi binaların duvarlarının alt kısmına uygulanmıştı. Kral Maradas'ın adıyla yazılan kabartmada yer alan ayrıntılar, eserin Milattan Önce 11. yüzyılda yapıldığını ortaya koyuyor. O dönem çıkan haberlerde, Malatya’da çıkarılan eserle ilgili olarak yapılan teknik açıklamada yer alan bir ibare ise oldukça dikkat çekmişti. Müze kayıtlarında, bu nadide kabartma için resmi olarak ‘1891 yılında satın alındı’ ifadesinin yazılı olduğu görüldü. 1891 yılında Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nden çıkarıldığı tescillenen bu eser, o tarihten bu yana Paris'te bulunuyor.

TÜRKİYE ESERİN İADESİ İÇİN RESMİ SÜRECİ BAŞLATTI

Uzun yıllardır Fransa'da sergilenen ve Malatya’nın köklü tarihini yansıtan Hitit Kralı Maradas'ın geyik avı kabartmasının yeniden Türkiye'ye kazandırılması için resmi makamlar harekete geçti. Yapılan arşiv taramalarıyla eserin müzedeki varlığının netleşmesinin ardından, söz konusu kültür varlığının Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla yasal süreç başlatıldı.

Bu doğrultuda, dönemin Malatya Valisi Ali Kaban imzalı resmi talep yazısı, yasal işlemlerin yürütülmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderildi. Malatya Arslantepe Höyüğü'nden çıkarılarak Fransa'ya götürülen ve Louvre Müzesi kayıtlarında 1891 yılında satın alındığı belirtilen M.Ö. 11. yüzyıla ait bu tarihi kabartmanın iade süreci, bakanlığa gönderilen bu resmi yazı ile takibe alınmış oldu.