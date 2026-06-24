Malatya’da ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Seyir halindeyken aracının ön kısmından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, Hatunsuyu Kavşağı yakınlarında aracını yol kenarına çekti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor ve alt bölümlerinde detaylı arama yaptı. Uzun süre kedinin yerini tespit edemeyen ekipler, bu kez cep telefonundan kedi sesi çalarak yavru kedinin tepki vermesini sağladı.

Telefondan gelen kedi sesine karşılık veren yavru kedinin bulunduğu nokta belirlendikten sonra araç kriko yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu sıkıştığı bölümden çıkarılan kedi, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından kurtarılarak muhafaza altına alındı.

Aracından kedi sesi geldiğini fark ederek yardım isteyen sürücü, “Yolda giderken ses geliyordu, öyle fark ettik. Nasıl girdi bilmiyorum. Yaklaşık 1 saat oldu. İtfaiyeci arkadaşlar sağ olsun geldi, aracı krikoyla kaldırdılar ve çıkardılar” dedi.