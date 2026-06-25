Malatya'nın Darende ilçesinde ülseratif kolit tanısı bulunan 52 yaşındaki erkek hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.A. (52), durumunun değerlendirilmesi sonrası ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle hava ambulansı talep edildi.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı, Darende'ye iniş yaparak hastayı sağlık ekiplerinin gözetiminde teslim aldı. F.A., gerekli tıbbi müdahalelerin ardından tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Malatya'daki ileri donanımlı bir hastaneye nakledildi.
Kaynak: İHA