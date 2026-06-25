İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında bu sabah saat 05.00’te İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın’da eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, annesi Meryem Yiğit ve eski milletvekilinin oğlu Doğuş Bayır’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık makamı, rüşvet ve yasa dışı para ağının, yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bağımsız Milletvekili Veli Ağbaba’ya uzandığını tespit etti.

MALATYA DOSYASI AYRILIYOR: FEZLEKE YOLDA!

Soruşturmada Malatya’yı yakından ilgilendiren ayağını, yerel seçimler öncesindeki adaylık belirleme sürecinde kurulduğu iddia edilen "Adaylık Borsası" oluşturdu. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları ve teknik takiplerle deşifre edilen milyonlarca liralık yasa dışı para trafiğinin merkezinde Bağımsız Milletvekili Veli Ağbaba’nın yer aldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bağımsız Milletvekili Ağbaba hakkındaki "rüşvet almak" suçlamasına ilişkin soruşturma evrakı, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle ana dosyadan tefrik edilerek (ayrılarak) fezleke hazırlanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

DANIŞMANIN HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Operasyonun fitilini, daha önce Seferihisar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklanan ve Bağımsız Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz’ın geriye dönük banka hesap hareketleri ateşledi. Savcılık talimatıyla incelemeye alınan mali kayıtlarda; Balçova ve Güzelbahçe belediyelerinden, Bağımsız Milletvekili Veli Ağbaba’nın Malatya’daki seçim kampanyasına aktarılan paralar "rüşvet" suçu kapsamında değerlendirildi.

ADAYLIK İÇİN 500 BİN TL TRANSFER İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı iddialara göre; Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bağımsız Milletvekili Veli Ağbaba’nın adaylık kampanyası için 500 bin TL gönderdiği saptandı.

Söz konusu para transferinin, tutuklu danışman Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı öne sürüldü. Bu işlemin bizzat Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine emniyet güçleri şafak vakti operasyon düzenleyerek anne Yiğit’i gözaltına aldı.

KİMDEN, NE KADAR PARA GİTTİ?

Soruşturma dosyasına giren Mali Analiz Raporu, rüşvet ve adaylık borsası iddialarındaki para trafiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu:

Balçova Ayağı: Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından 29 Mart 2024'te Özlem Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildi. Bu paranın 335 bin TL'lik kısmı doğrudan Bağımsız Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldı.

Güzelbahçe Ayağı: Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesabından 27 Şubat 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL gönderildi. Bu tutarın 100 bin TL'sinin yine Bağımsız Milletvekili Ağbaba'ya ulaştığı belirlendi. Ayrıca Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır’ın da Akyılmaz’a 300 bin TL gönderdiği tespit edildi. Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın oğlu olan meclis üyesi Doğuş Bayır da hakkında çıkan acil gözaltı kararıyla yakalanarak emniyete götürüldü.

Müteahhit Parası: Para trafiğine, rüşvet vermek suçundan tutuklu müteahhit Rıdvan Korkmaz Budak'ın aracılar vasıtasıyla yine danışman Özlem Akyılmaz üzerinden Ağbaba'nın hesabına aktardığı 500 bin TL’de eklendi.

VİLLALARA İZİN KARŞILIĞI 6 MİLYON TL RÜŞVET İTİRAFI

Soruşturmanın ilk ayağında rüşvete aracılık etmek iddiasıyla tutuklanan Gazeteci E.A.’nın itirafları ise usulsüzlük zincirini başka bir boyuta taşıdı. E.A., kendi hesabına gelen 500 bin TL’nin, Seferihisar’daki "İyonya Konakları" isimli villalara yapı kullanım izin belgesi verilmesi karşılığında müteahhitlerden alınan toplam 6 milyon TL’lik rüşvetin bir parçası olduğunu itiraf etti. Gazeteci E.A., bu parayı Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın talimatıyla, şahsen tanımadığı Bağımsız Milletvekili Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın hesabına transfer ettiğini belirtti.

"BAĞIŞ DEĞİL, ADAY YAPILMA KARŞILIĞI"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; belediye başkan adayları, yakınları ve meclis üyeleri tarafından yasal bağış prosedürü dışında gerçekleştirilen bu devasa para transferlerinin, tamamen "aday yapılma karşılığında organize edilen bir rüşvet ağı" olduğu iddiasını derinleştirdi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla haklarında adli işlem başlatılan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, mevcut deliller ışığında soruşturmanın çok yönlü ve geniş çaplı olarak sürdürüldüğü bildirildi.