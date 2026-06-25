Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) bünyesinde hizmet veren Samanköy hattındaki belediye otobüsünde bugün yaşanan olay, adeta zamanla yarışa sahne oldu.

Edinilen bilgilere göre, otobüste yolculuk yapan 60 yaşındaki Suriye uyruklu Mehdiye Genco, seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Yolcuların durumu şoför Erdoğan Küllü’ye bildirmesi üzerine otobüste kısa süreli panik yaşandı. Kadının kalp krizi geçirdiğini ve bilincinin kapandığını fark eden Küllü, vakit kaybetmeden amirlerine bilgi vererek güzergâh dışına çıktı.

Otobüsü adeta ambulansa çeviren sürücü, içerisindeki yolcularla birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne yöneldi. Hastane önüne ulaşan otobüste kalbi duran kadına ilk müdahaleyi, o sırada acil servis önünde bulunan Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yunus Karayılan ve acil servis doktorları yaptı.

Otobüs içerisinde gerçekleştirilen ilk müdahale sırasında duran kalbin yeniden çalıştırıldığı öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle acil müdahale alanına alınan kadın daha sonra anjiyoya alındı. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden kadının sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

BİR CANIN HAYATA TUTUNMASINA VESİLE OLDUK

Yaklaşık 2 yıldır MOTAŞ bünyesinde otobüs şoförü olarak görev yaptığını belirten Erdoğan Küllü, yaşadığı anları anlattı.

Sefer sırasında arka taraftan yükselen sesleri duyduğunu ifade eden Küllü, yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini ve bilincinin kapalı olduğunu öğrendiğini söyledi. En yakın sağlık kuruluşuna ulaşabilmek için vakit kaybetmeden harekete geçtiğini belirten Küllü, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yolcunun yeniden hayata tutunduğunu ifade etti.

Bir insanın yaşamına dokunabilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getiren Küllü, insani sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi. Olay sırasında otobüste bulunan yolcuların da büyük destek verdiğini kaydeden Küllü, herkesin aynı hassasiyetle hareket ettiğini belirtti.

Kalp krizi geçiren yolcunun hastaneye kısa sürede ulaştırılması ve acil müdahalenin gecikmeden yapılması sayesinde kritik sürecin başarıyla yönetildiği öğrenildi. Olay, hem otobüs şoförünün hem de sağlık personelinin hızlı refleksi sayesinde bir hayatın yeniden umutla tutunmasına sahne oldu.