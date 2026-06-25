Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sağlık Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün idari kayıtlar üzerinden güncellediği son resmi veriler, Malatya’nın yakın tarihindeki en büyük kırılmayı tescilledi. Sıradan birer istatistik gibi görünen o tablolarda, aslında Malatya'nın bağrına saplanan en büyük acı saklıydı. 2022 yılından 2025 yılına uzanan 4 yıllık resmi ölüm raporu, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da faturayı en çok çocukların ve gençlerin ödediğini ortaya koydu.

RAKAMLARLA MALATYA YIL YIL RESMİ KAYIP RAPORU

Resmi verilerin satır aralarına bakıldığında, kentteki normal ölüm seyrinin deprem öncesinden bugüne nasıl bir şok dalgasına dönüştüğü net bir şekilde görülüyor:

2022 Yılı (Deprem Öncesi): Malatya'da normal ölüm seyri 4 bin 678 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Malatya'da normal ölüm seyri kişi olarak kayıtlara geçmişti. 2023 Yılı (Deprem Yılı): Asrın felaketinin yaşandığı bu kapkara yılda can kaybı ani bir sıçramayla 5 bin 744 ’e fırladı ve kent tarihinin en büyük kitlesel kaybı olarak belgelendi.

Asrın felaketinin yaşandığı bu kapkara yılda can kaybı ani bir sıçramayla ’e fırladı ve kent tarihinin en büyük kitlesel kaybı olarak belgelendi. 2024 Yılı (Toparlanma): Büyük yıkımın ardından kentin toparlanmaya başladığı dönemde can kayıpları 4 bin 394 ’e gerileyerek eski dengesine yaklaştı.

Büyük yıkımın ardından kentin toparlanmaya başladığı dönemde can kayıpları ’e gerileyerek eski dengesine yaklaştı. 2025 Yılı (Son Güncel Veri): İdari kayıtlarla güncellenen en son raporda ise kentteki ölüm sayısı 4 bin 527 olarak resmiyet kazandı.

ENKAZDAKİ ÇOCUKLUK HAFIZASI YAŞ GRUPLARINA GÖRE ACI BİLANÇO

TÜİK’in yayınladığı resmi raporun en can yakıcı, okuyanın boğazını düğümleyen kısmı ise yaş gruplarına göre ölüm dağılımlarında gizli. Malatya, deprem öncesi yıl olan 2022’de 10-14 yaş grubunda sadece 9 evladını kaybetmişken, felaket yılı olan 2023’te bu rakam inanılmaz bir sıçramayla tam 9 katına çıkarak 83’e ulaştı. Bu trajik sayı, oyun çağındaki onlarca fidanın enkaz altında yitip gittiğinin resmi itirafı niteliğinde.

Kentteki çocuk ve genç nüfus kaybının yaş gruplarına göre tam dökümü ise şu şekilde açıklandı:

0 Yaş Bebek Ölümleri: Zorlu kış şartları ve afet ortamının etkisiyle 2022'de 64 olan bebek ölümü, 2023'te 87 'ye yükseldi.

Zorlu kış şartları ve afet ortamının etkisiyle 2022'de 64 olan bebek ölümü, 2023'te 'ye yükseldi. 10-14 Yaş Grubu: Deprem öncesi sadece 9 kayıp verilirken, felaket yılında tam 83 fidan toprağa gömüldü.

Deprem öncesi sadece 9 kayıp verilirken, felaket yılında tam fidan toprağa gömüldü. 15-19 Yaş Arası Liseli Gençler: 2022 yılında 27 olan acı liste, 2023’te 89 ’a vurdu.

2022 yılında 27 olan acı liste, 2023’te ’a vurdu. 20-24 Yaş Arası Üniversite Çağı: Deprem öncesi 36 olan kayıp sayısı, felaket yılında tam 127 ’ye fırlayarak en büyük kırılmalardan birini yaşadı.

Deprem öncesi 36 olan kayıp sayısı, felaket yılında tam ’ye fırlayarak en büyük kırılmalardan birini yaşadı. 75+ Yaş Üstü Çınarlar: 2022'de 2 bin 568 olan yaşlı vefatı, deprem yılında 2 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

2024 VE 2025 YILLARINDA DENGELER YENİDEN SAĞLANDI

Malatya’nın göğsündeki bu ağır yara, sonraki yıllarda kentin demografik yapısının yeniden toparlanma eğilimine girdiğini gösteriyor. İdari kayıtların sunduğu son verilerde şu pozitif gelişmeler dikkat çekti:

Çocuk ve Genç Ölümleri Düştü: 2024 ve 2025 yıllarında 10-14 yaş grubundaki can kayıpları yeniden deprem öncesindeki normal seviyesi olan 11 ölüme geriledi.

2024 ve 2025 yıllarında 10-14 yaş grubundaki can kayıpları yeniden deprem öncesindeki normal seviyesi olan ölüme geriledi. Bebek Ölümlerinde Son 4 Yılın En Düşük Seviyesi: 2025 yılında kentteki bebek (0 yaş) ölümleri 56 'ya gerileyerek, sağlık altyapısının ve yaşam standartlarının deprem öncesi kalitesine döndüğünün en net somut işareti oldu.

2025 yılında kentteki bebek (0 yaş) ölümleri 'ya gerileyerek, sağlık altyapısının ve yaşam standartlarının deprem öncesi kalitesine döndüğünün en net somut işareti oldu. Yaşlı Nüfustaki Denge: 75 yaş üstü nüfustaki ölüm eğrisi, 2022'deki 2 bin 568 seviyesinden, 2025'te 2 bin 569 olarak kaydedilerek tamamen eski ritmini buldu.

TÜİK’in idari kayıtlarla güncellediği bu sarsıcı rapor, Malatya’nın unutmak istediği o kapkara yılın, kentin geleceğinden neler koparıp götürdüğünü resmi bir hafıza olarak tarihe not düştü.