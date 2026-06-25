Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ve NATO'nun hava savunma kapasitesini güçlendirme çalışmaları kapsamında kritik bir gelişmeyi paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Malatya'nın Kürecik bölgesinde stratejik bir nöbet değişimi yaşandığını ilan etti. Yapılan açıklamaya göre, Almanya'ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi, bölgedeki görevine resmen başladı.

24 HAZİRAN İTİBARIYLA SİSTEM DEVREYE GİRDİ

Toplantının soru-cevap bölümünde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk, ittifakın hava savunma mimarisi altındaki rotasyonu şu sözlerle duyurdu:

"NATO Daimî Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT hava savunma sisteminden görevi devralmıştır."

KÜRECİK'TEKİ ROTASYONUN PERDE ARKASI

NATO'nun füze savunma mimarisi açısından küresel ve bölgesel ölçekte en kritik noktalardan biri olan Malatya Kürecik Üssü, belirli periyotlarla bu savunma rotasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, NATO'nun müttefik sınırlarını koruma planlamaları kapsamında üste yürütülen bu görevler, belirli periyotlarla rotasyona tabi tutuluyor. Geçtiğimiz Mart ayında üsse yerleştirilen ABD'ye ait sistemin planlanan görev süresinin tamamlanmasının ardından, Almanya'ya ait PATRIOT sistemi güvenlik nöbetini devralmış oldu.

Türkiye'deki NATO Daimi Savunma Planı kapsamında konuşlandırılan toplam hava savunma sistemi sayısında bir değişiklik yaşanmazken, konuşlandırılan yeni Alman sisteminin de ittifakın savunma tedbirleri çerçevesinde bölgedeki görevini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi. Kısa ve uzun vadeli tehdit analizlerine karşı Kürecik'teki savunma kalkanı eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor.