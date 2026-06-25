Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda oda üyelerinin sorunlarını ve kent gündemini değerlendiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Havalimanı’ndaki uçuş yetersizliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Malatya'nın deprem sonrası toparlanma sürecinde lojistiğin önemine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, mevcut uçuş saatlerinin ve sefer azlığının iş dünyasını mağdur ettiğini ifade etti.

Malatya’nın önemli bir üretim, ticaret ve ihracat merkezi olduğunu belirten Sadıkoğlu,

“Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimizin ekonomik hayatını canlandırmak için her alanda yoğun çaba gösteriyoruz. Ancak hava ulaşımında yaşanan sıkıntılar, bu çabaların önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yapılan sefer sayılarının yetersiz olması ve mevcut uçuş saatlerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermemesi, üyelerimizden en fazla şikâyet aldığımız konuların başında geliyor. İş insanlarımız birçok görüşmesini aynı gün içerisinde tamamlayıp Malatya’ya dönmek isterken uygun uçuş planlaması bulunmaması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı yaşamaktadır”

Şeklinde konuştu.

“TİCARİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİREBİLMESİ İÇİN HAVA ULAŞIMININ GÜÇLENDİRİLMESİ ŞART”

Ulaşım altyapısı ile ekonomik gelişmişlik arasındaki doğrudan bağa vurgu yapan Sadıkoğlu, yatırımcıların şehre erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini kaydederek,

“Bir şehrin ekonomik gelişmişliği, ulaşım altyapısının gücüyle doğrudan ilişkilidir. Yatırımcıların bir şehre ulaşımının zor olması, o şehirde yatırım kararlarını da olumsuz etkiler. Malatya’mızın daha fazla yatırım çekebilmesi, üretim kapasitesini artırabilmesi ve ticari ilişkilerini geliştirebilmesi için hava ulaşımının güçlendirilmesi şarttır”

ifadelerine yer verdi.

"İLİMİZ TURİZMİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Uçuş problemlerinin sadece ticareti değil, şehrin turizm potansiyelini de baltaladığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Malatya’mız tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, kente ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar ziyaretçi sayısını olumsuz etkilemektedir. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının azalması doğrudan ilimiz ticaretine de olumsuz yansımaktadır”

diye konuştu.

Malatya’nın günlük uçak sefer sayısında komşu iller olan Elazığ ve Adıyaman’ın gerisinde kaldığının altını çizen MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,

“Uçak sefer sayılarının artırılmasını talep ediyoruz. Şehrimizin bu talebini resmi yazıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderdik. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Olmuştur ile de görüşerek bu talebimiz ilettik. Geçici ek seferler değil, Malatya’mızın hakkı olan adil sefer sayısı talep ettiğimizi dile getirdik. Şehrimizin üretimine, ticaretine, yatırım ortamına ve turizmine katkı sağlayacak yeni bir düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. İlimiz siyasilerinden de bu konuyu gündemlerine almalarını ve takibini yapmalarını umut ediyoruz”

açıklamasında bulundu.