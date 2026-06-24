CHP Malatya'da günlerdir devam eden il başkanlığı krizi gece yarısı hareketli anlara sahne oldu. Eski yönetimin nöbet tuttuğu parti binasına, yeni atanan il yönetimi polis eşliğinde geldi. Çilingir yardımıyla kapıların açılmasının ardından binaya giren yeni yönetim ile birlikte parti teşkilatındaki bekleyiş sona erdi.

CHP Genel Merkezi'nin görevden alma ve yeni atama kararının ardından, eski il yönetiminin parti binasında başlattığı nöbet eylemi nedeniyle yeni yönetim günlerdir il başkanlığı binasına erişim sağlayamıyordu.

Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde parti binasına gelen Hakan Satılmış ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, il başkanlığı binasına giriş yaptı. Yaşanan gelişme CHP Malatya teşkilatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, parti içerisindeki süreç yakından takip ediliyor.