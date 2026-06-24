CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığına atanan Hakan Satılmış, eski yönetimin binayı devretmemesi üzerine gece yarısı çilingir yardımıyla partiyi teslim aldı. Satılmış'tan ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı’nda hareketli saatler yaşandı. Genel Merkez tarafından göreve atanan Hakan Satılmış ve yeni yönetim kurulu üyeleri, gece saatlerinde çilingir yardımıyla il binasına girerek görevi devraldı. Görevi devraldıktan sonra kameraların karşısına geçen Satılmış; birlik, beraberlik ve parti örgütünün bağımsızlığına vurgu yapan sert mesajlar verdi.

“KARŞI TARAFTAN AYNI SÜKÛNETİ VE SAĞDUYUYU GÖREMEDİK”

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan eski il başkanı Barış Yıldız ve yönetiminin binayı teslim etmemesi üzerine, yeni yönetim binada kimsenin bulunmadığı gece saatlerinde çilingir çağırdı. Süreci bir haftadır sağduyu içinde yürütmeye çalıştıklarını belirten Hakan Satılmış, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"Değerli Malatyalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer; önceki yönetimi tam bir hafta bekledik. Sükûnet içerisinde il binamızı teslim almak istedik. Ancak ne yazık ki karşı taraftan aynı sükûneti ve sağduyuyu göremedik. Partililerimizi karşı karşıya getirmemek adına bu gece il binamızı teslim aldık. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı’nın kapıları bütün Malatyalılara açıktır." "O para ispat edilsin, siyaseti bırakmam, Malatya Meydanı'nda kafama sıkar intihar ederim!" İçeriği Görüntüle

“HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN”

Parti içi vesayet odaklarına karşı net bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Satılmış, örgütün bağımsızlığına dikkat çekerek, “Artık örgütler milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek sahibi örgütlerdir. Biz örgütlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Savunma pozisyonunda duran bir parti değil, sahada mücadele eden, büyüyen ve güçlenen bir örgüt yapısı oluşturacağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın”

diye konuştu.

"AMACIMIZ BÖLMEK DEĞİL, BİRLEŞTİRMEK"

Malatya'da küskünlükleri bitireceklerini ve tüm partilileri aynı çatı altında toplayacaklarını belirten yeni başkan,

"Bizim amacımız partimizi birleştirmektir. Bizim amacımız bölmek, ayrıştırmak ya da ötekileştirmek değildir. Bugünden itibaren kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakıp ortak hedefler doğrultusunda hareket edeceğiz. Malatya’da tüm partililerimizi aynı çatı altında buluşturacağız"

dedi.

"HİÇBİR GÜÇ PARTİYİ ESİR ALAMAZ"

Hedeflerinin Malatya'da CHP'yi iktidara taşımak olduğunu vurgulayan Hakan Satılmış,

"Cumhuriyet Halk Partisi’ni Malatya’da daha etkin ve güçlü bir noktaya taşıyacağız. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni esir alamaz. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini kullanarak kendisine rant sağlayamaz. Bizler örgütümüzün ve partimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağız. Allah ve millet bizimle beraberdir. Yeni yönetimimizin tüm partililerimize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum”

açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından Hakan Satılmış ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, il binasında resmi olarak görevine başladı.