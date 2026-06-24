Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, bugün saat 08.46’da Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Beylice Mahallesi'nde deprem meydana geldi.

Yerin 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. Bölgede kısa süreli hissedilen sarsıntı vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, gece boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde de çok sayıda deprem kaydedildi. İşte Türkiye genelinde meydana gelen son depremler...

24 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

SAKARYA (Beylice - Hendek): Saat 08:46 | Şiddet: 3.4 | Derinlik: 5.3 km

BALIKESİR (Bayraklı - Sındırgı): Saat 07:56 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 12.5 km

BİNGÖL (Elmalı - Yedisu): Saat 07:24 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 7.5 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası Güneyi): Saat 07:05 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 13.9 km

KÜTAHYA (Katrandağı - Emet): Saat 05:27 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.8 km

BURDUR (Taşpınar - Yeşilova): Saat 05:14 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Bayırlı - Sındırgı): Saat 05:00 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 7.8 km

ANKARA (Hırkatepe - Beypazarı): Saat 04:57 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (Kuşadası Körfezi): Saat 04:32 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.7 km

DENİZLİ (Mahmutlu - Buldan): Saat 04:19 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 19.7 km

TEKİRDAĞ (Yeniköy): Saat 04:12 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 8.5 km

MANİSA (Küçükyaya - Kırkağaç): Saat 04:10 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 12.9 km

ADIYAMAN (Karagöl - Çelikhan): Saat 04:01 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 8.7 km

AKDENİZ (Girit Adası): Saat 03:11 | Şiddet: 2.7 | Derinlik: 7.3 km

KAYSERİ (Eskiyassıpınar - Pınarbaşı): Saat 03:08 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.4 km

MARMARA DENİZİ (Avcılar Açıkları - İstanbul): Saat 03:07 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 11.1 km

ANKARA (Çakıloba - Beypazarı): Saat 03:02 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Sinandede - Sındırgı): Saat 03:00 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 9.9 km

DENİZLİ (Hamdiye - Güney): Saat 02:45 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 13.4 km

DENİZLİ (Yenicekent - Buldan): Saat 02:39 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 13.2 km

YUNANİSTAN: Saat 02:34 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 14.5 km

ERZİNCAN (Ortatepe - İliç): Saat 02:33 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 6.0 km

KÜTAHYA (Yeniler - Simav): Saat 02:05 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 16.2 km

ELAZIĞ (Sivrice): Saat 01:29 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 5.0 km

YUNANİSTAN: Saat 01:28 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 10.6 km

AKDENİZ (Girit Adası Açıkları): Saat 01:23 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 5.0 km

YUNANİSTAN: Saat 01:19 | Şiddet: 3.5 | Derinlik: 5.7 km

MUĞLA (Arpacık - Fethiye): Saat 01:11 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 16.7 km

MANİSA (Karacakaş - Soma): Saat 01:06 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 9.0 km

KÜTAHYA (Dörtdeğirmen - Gediz): Saat 01:02 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.3 km

YUNANİSTAN: Saat 01:00 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 10.2 km

AKDENİZ: Saat 01:00 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 11.6 km

YUNANİSTAN: Saat 00:54 | Şiddet: 3.3 | Derinlik: 6.0 km

KÜTAHYA (Karakoca - Simav): Saat 00:01 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 8.7 km

Uzmanlar, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülke olması nedeniyle gün içerisinde farklı bölgelerde küçük ve orta büyüklükte depremlerin meydana gelebildiğini belirtiyor. Yetkililer ise vatandaşların depremle ilgili gelişmeleri yalnızca Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kaynaklardan takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.