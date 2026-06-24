24 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünün kararlarında özellikle Uzman Erbaş, İskân Kanunu uygulamaları ve Kuyum Ticareti hakkında yapılan kritik yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. Ayrıca otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren araç tip onay yönetmeliği ile Anayasa Mahkemesi’nin peş peşe aldığı önemli hak ihlali kararları yürürlüğe girdi. İşte bugün yürütme, idare ve yargı bölümünde yayımlanan tüm kararların tam listesi.

ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Bugünkü Resmî Gazete'de ticaret, savunma ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen birçok yeni yönetmelik ve değişiklik yer aldı:

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik: TSK bünyesinde görev yapan uzman erbaşların özlük hakları, görev süreleri veya atama şartlarında yeni düzenlemeye gidildi.

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik: Altın ve kuyum ticaretinde yetki belgesi, işletme şartları ve denetim standartları yeniden şekillendirildi.

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik: Hak sahipliği, devlet eliyle iskân ve taşınmaz tahsislerine dair uygulama esasları güncellendi.

Araç Sahibi ve Üreticileri Dikkat: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi Yönetmeliği'nde (AB/2018/858) Avrupa Birliği standartlarına uyum kapsamında kritik revizyonlar yapıldı.

ULUSLARARASI TİCARET VE MENŞE DÜZENLEMELERİ

İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Ortak Komitesi Kararı kapsamında yeni sınır ötesi ticaret kuralları devreye alındı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/23): Yerli üreticiyi korumak amacıyla, haksız rekabete yol açtığı tespit edilen belirli ithal ürün gruplarına yönelik yeni önlemler veya dampinge karşı vergi düzenlemesi getirildi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvurular sonucunda verdiği 3 kritik kararın gerekçesini bugün resmen ilan etti:

2021/39476 Başvuru Numaralı Karar (16/12/2025 Tarihli)

2022/81860 Başvuru Numaralı Karar (8/1/2026 Tarihli)

2022/6576 Başvuru Numaralı Karar (24/2/2026 Tarihli)

Söz konusu kararlar, mülkiyet hakkı, adil yargılanma veya ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarına ilişkin emsal niteliği taşıyor.

İLÂN BÖLÜMÜ

Günün ilanlar kısmında ise rutin yargı, ihale ve çeşitli ilanların yanı sıra ekonomi piyasalarını ilgilendiren şu veriler yer aldı:

T.C. Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen resmi döviz kurları ve efektif satış fiyatları.

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri ve mali piyasa göstergeleri.