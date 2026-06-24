Güvenli liman olarak görülen altın, Malatya’da da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan 24 Haziran 2026 tarihli güncel verilere göre, altın çeşitlerinde alış ve satış fiyatları yeniden belirlendi.

Peki, Malatya’da bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL’den satılıyor? 22 ayar bilezikte son rakamlar ne oldu? İşte Malatya kuyumcularında geçerli olan güncel fiyat listesi:

MALATYA GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Malatya piyasasındaki kuyumcularda geçerli olan güncel altın fiyatları şu şekilde:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.090 TL — Satış 6.290 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.590 TL — Satış 6.020 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.430 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.870 TL — Satış 10.300 TL

Yarım Altın: Alış 19.740 TL — Satış 20.600 TL

Liralık Altın: Alış 39.480 TL — Satış 41.200 TL

Ata Lira: Alış 40.610 TL — Satış 42.380 TL

Cumhuriyet Altını (2.5): Alış 98.700 TL — Satış 103.000 TL

Malatya Kuyumcular Odası'nın canlı piyasa ekranında yer alan verilere göre, 24 ayar has gram altın 6.090 TL’den alınırken 6.290 TL’den satışa sunuluyor. Düğün sezonunun vazgeçilmez tercihleri arasında yer alan 22 ayar bilezik ise 6.020 TL’lik satış fiyatıyla işlem görüyor. Küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın da 10.300 TL seviyesinden alıcı buluyor. Altın piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle uzmanlar, yatırım yapacak vatandaşların fiyatları anlık olarak takip etmelerini öneriyor.