Malatya’da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle elektriksiz kalacak.

HEKİMHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Hekimhan ilçesinde Güzelyurt Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanşehir ilçesinde Kelhalil, Dedeyazı, Fındık, Gürobası, Karaterzi, Karşıyaka, Esentepe, Polat, Çavuşlu, Çığlık, Çömlekoba, Polatdere, Şatıroba ve Yolkoru mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

PÜTÜRGE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Pütürge ilçesinde Bakımlı, Çengelli, Örmeli ve Şiro Taraksu mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde Karabağlar, Hanımınçiftliği ve Alacakapı mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması; Kuluşağı Mahallesi'nde ise yine 09.00 ile 16.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde Kaynarca Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, planlı çalışmaların belirtilen saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, vatandaşların elektrik kesintilerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini ifade etti. Elektrikle çalışan cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti saatlerine göre yapılması tavsiye ediliyor.