Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya için güncel hava durumu raporunu yayınladı. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yetkililer rüzgar ve sıcaklık durumuna karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği ifade edildi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Az bulutlu 32°C
Akçadağ: Az bulutlu 33°C
Arapgir: Az bulutlu 32°C
Arguvan: Az bulutlu 32°C
Battalgazi: Az bulutlu 34°C
Darende: Az bulutlu 33°C
Doğanşehir: Az bulutlu 31°C
Doğanyol: Az bulutlu 35°C
Hekimhan: Az bulutlu 30°C
Kale: Az bulutlu 34°C
Kuluncak: Az bulutlu 28°C
Pütürge: Az bulutlu 33°C
Yazıhan: Az bulutlu 36°C
Yeşilyurt: Az bulutlu 33°C