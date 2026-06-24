Malatya’da haftanın üçüncü gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. 24 Haziran Çarşamba günü boyunca hizmet verecek nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için açık olacak.

İŞTE 24 SAAT BOYUNCA AÇIK OLACAK MALATYA NÖBETÇİ ECZANELERİ:



BATTALGAZİ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Battalgazi ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczaneler:

AKADEMİ ECZANESİ

Adres: Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi No:60, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0544 325 61 21

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

NİSA ECZANESİ

Adres: Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, Çarşamba Pazarı Sokağı sonu, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0422 321 11 14

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczaneler:

İPEK BEGÜM ECZANESİ

Adres: İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi No:25/A (Tektut kebap ilerisi, İstasyon ASM karşısı), Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0507 788 55 45

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

TOLGA ECZANESİ

Adres: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi No:226/C, Tecde, Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0422 351 19 18

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczane bilgisi:

AKSU ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No:15/B, Battalgazi Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0506 443 34 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık