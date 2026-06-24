Zekâtın farz olması için kişinin borcu ve temel ihtiyaçları dışında "nisap miktarı" birikime sahip olması gerekir. Bu birikimin üzerinden bir kamerî yılın geçmesi ve yıl sonunda nisap miktarının altına düşmemesi şarttır. Diyanet'in açıklamasına göre maaş ve ücretlerin zekât durumu şu şekildedir:

Nisap Sınırı: Maaş ve gelirler, mevcut birikimle birleşip borçlar düşüldükten sonra nisap miktarına ulaşmıyorsa zekâta tabi değildir.

Yıl Başlangıcı: Gelirlerin mevcut birikimle birlikte nisap miktarına ulaştığı gün, zekât yılının başlangıcı sayılır. Üzerinden bir yıl geçtiğinde nisap korunuyorsa, toplam paranın kırkta biri (% 2,5) zekât verilir.

Yıl Sonu Hesabı: Zekât mükellefi olan kişi, yıl içinde elde ettiği tüm maaş ve ücretleri mevcut birikimine dahil eder. Yıl sonu geldiğinde, eldeki toplam paranın kırkta birini (% 2,5) zekât olarak teslim eder. Paranın zekât dönemine kısa süre kala kazanılmış olması bu hükmü değiştirmez.

24 HAZİRAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

24 Haziran 2026 Çarşamba günü Malatya namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:07

Güneş: 04:57

Öğle: 12:36

İkindi: 16:29

Akşam: 20:01

Yatsı: 21:43