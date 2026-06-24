Malatya siyasetinde bugün sıcak ve hareketli saatler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer ile bina görevlileri arasında henüz netleşmeyen bir nedenle gerginlik çıktı. Partililerin içeri alınmaması üzerine büyüyen tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BARİKAT KURDU!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet mensubu ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, CHP Malatya İl Binası önünde kalkanlarıyla adeta etetten bir duvar örerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaşanan gergin anlar çevredekilerin kameralarına yansırken, kalabalığın bina önündeki bekleyişi ve tartışmaları sürüyor.

KILIÇDAROĞLU POSTERİNE ŞOK TEPKİ "HAİN" YAZILDI

Yaşanan arbedenin yanı sıra, CHP Malatya İl Başkanlığı binasının pencerelerinden aşağı sarkıtılan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dev posteri üzerindeki detay dikkat çekti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, Kılıçdaroğlu’nun yüzünün üzerine siyah boyayla büyük bir çarpı atıldığı ve alnına "HAİN" yazıldığı görüldü. Bu durum bina önündeki tansiyonu daha da tırmandırdı.

MALATYA CHP’DE KRİZİN PERDE ARKASI NE?

Son dönemde CHP içerisinde yaşanan tartışmaları, görevden almalar ve parti içi muhalefetin bu hamlesinin ardındaki asıl neden merak konusu oldu. CHP Malatya İl Yönetimi'nden ya da genel merkezden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, alandaki gergin bekleyiş devam ediyor.

Gelişmeleri ve olayın perde arkasını Busabah Medya olarak aktarmaya devam edeceğiz..