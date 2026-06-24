İşte Vali Seddar Yavuz'un büyük beğeni toplayan o açıklaması ve mesajın detayları...

"ASIRLARDIR CANLI TUTUYOR"

Vali Seddar Yavuz, aşurenin sadece bir gelenek değil, aynı zamanda toplumu bir arada tutan en güçlü bağlardan biri olduğunu ifade etti. Farklılıkların bir arada muazzam bir uyum oluşturduğunu belirten Vali Yavuz, aşure kültürünün asırlardır yardımlaşma bilincini ve gönül bağlarını tazelediğini aktardı.

Vali Seddar Yavuz, mesajında şu dikkat çekici ifadelere yer verdi:

"Muharrem ayının manevi ikliminde idrak ettiğimiz Aşure Günü; paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve bereketin en güzel sembollerinden biridir. Farklı tatların aynı kazanda buluşarak eşsiz bir lezzete dönüşmesi gibi, milletimizi oluşturan tüm değerlerin birlik ve beraberlik içerisinde güçlenmesini temsil eden aşure geleneği; asırlardır toplumsal dayanışmamızı, yardımlaşma kültürümüzü ve gönül bağlarımızı canlı tutmaktadır."

KERBELA ŞEHİTLERİ VE HZ. HÜSEYİN UNUTULMADI

Mesajında İslam tarihinin en büyük acılarından biri olan Kerbela olayına da değinen Vali Yavuz, adalet ve hakkaniyet vurgusu yaptı. Hz. Hüseyin ve beraberindeki şehitleri rahmetle anan Vali Yavuz, bu acı hadiseden çıkarılması gereken derslere işaret etti:

"Bu müstesna gün vesilesiyle; başta Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin Efendimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, onların bizlere emanet ettiği adalet, hakkaniyet ve kardeşlik anlayışını yaşatmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz."

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Vali Seddar Yavuz, mesajının son bölümünde hem Malatyalı hemşehrilerinin hem de tüm İslam aleminin Aşure Günü'nü tebrik ederek huzur ve bereket temennisinde bulundu:

"Aşure Günü’nün; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini; birlik ve beraberliğimizin daim olmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Aşure Günü’nü tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."