Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Son dönemde yaşanan gelişmelere ve parti içi dinamiklere yönelik önemli mesajlar veren Satılmış, tüm partilileri ve sağduyulu vatandaşları sükûnete davet etti.

Hakan Satılmış, parti tabanını kışkırtmaya ve karşı karşıya getirmeye çalışan belirli bir zihniyete karşı sert uyarılarda bulundu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan İl Başkanı Hakan Satılmış

ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİ GALEYANA GETİRMEK İSTEYEN BİR ZİHNİYET VAR"

Parti içindeki gençleri ve üyeleri provoke etmek isteyen odaklara dikkat çeken Satılmış,

"Gençlerimizi ve partililerimizi galeyana getirerek bizleri karşı karşıya getirmek isteyen bu zihniyetin, ne partimizin geleceğini ne de sizlerin güvenliğini ve huzurunu önemsediği açıktır. Gelinen noktada, bu kişilerin yapıcı bir niyet taşımadıkları ve iyi niyetli hareket etmedikleri artık açıkça görülmektedir. Hiçbir provokasyona kapılmadan, aklıselimle ve sağduyuyla hareket etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü çatışmadan değil; birlikten, kardeşlikten ve dayanışmadan gelir"