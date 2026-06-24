Malatya’da kayısı hasadının başlaması, şehirlerarası otobüs taşımacılığı sektörüne adeta can suyu oldu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Malatya İl Başkan Yardımcısı Ayhan Gönültaş, BUSABAH Medya’ya yaptığı özel açıklamalarda, yüksek kayısı rekoltesinin otobüsle kargo taşımacılığına olan etkisinden bahsetti. İşte sarı altının otobüs firmalarına yansıyan hali…

“ARKASI GÜZEL GELECEK”

Henüz sezonun ilk haftası olmasına rağmen kayısı gönderimlerinde patlama yaşandığını ifade eden Gönültaş, şu anki tablonun gelecek adına çok daha umut verici olduğunu söyledi. Hem ticari hem de hediyelik amaçlı gönderimlerin hız kesmediğini belirten TOFED Başkan Yardımcısı,

"Daha yolun çok başındayız, kayısının çoğu henüz çıkmadı bile. Buna rağmen şu anki sektör gösteriyor ki arkası çok güzel gelecek. Hem hediyelik hem de ticari olarak şu anda günlük ortalama 4 ila 5 ton arasında kayısı sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. En çok gönderim yaptığımız illerin başında ise Ankara, İstanbul ve İzmir geliyor"

ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYORUZ”

Yolcu taşımacılığı ile kargo lojistiğini aynı anda yürütmenin kendilerini zorlamadığını vurgulayan Başkan Ayhan Gönültaş, bu hassas ürünün zarar görmeden ulaştırılması için aldıkları özel önlemleri anlattı. Kayısının üzerine ağır valizlerin konulmaması gerektiğinin altını çizen Gönültaş,

"Kayısı uzun yola gittiği için üzerine ağır bir eşya koymamaya çok dikkat ediyoruz. Kayısı alt alta, üst üste kendi kendine dizildiği zaman hiçbir zarar görmez; ancak üzerine bir valiz ya da ağır bir yük binerse anında bozulur. Biz de bunun önüne geçmek için otobüslerimizin bagajlarında kayısı için tamamen ayrı bir bölüm ayırmış durumdayız. Vatandaşlarımız paketlemesini kendisi yapıyor, Malatya firmalarımız da Türkiye'nin dört bir yanına, hiç geciktirmeden, ezdirip büzmeden bu emanetleri sahiplerine yetiştiriyor"

ifadelerini kullandı.

Terminaldeki hareketliliğin ana merkezinde kayısının yer aldığını belirten Başkan Gönültaş, kayısı dışında az miktarda kiraz gönderimi de yapıldığını ancak hiçbir yöresel ürünün kayısı kadar yoğun bir talep görmediğini sözlerine ekledi.