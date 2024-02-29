Çocuğunuz küfür ediyorsa…

Küfür etmek, çocuğun kızgınlığını ve öfkesini toplum içinde argo kelimelerle dile getirmesidir.

Bazı babalar özellikle yaşı küçük çocuklara küfür ettirirler. Komikmiş gibi gülerler, “hadi oğlum küfür et de falanca amca duysun” sözünü çok duymuşuzdur. Anneler ise düzeltmeye çalışır ama çocuklar için, o gülünen eylem daha etkili gelmiştir.

Yaşı küçük olan çocuklar kullandıkları kelimeleri çevresindeki kişilerden ve ailedeki büyüklerden öğrenirler. Ve çoğu evde de şu diyalog vardır: “Bizim evde hiç küfür edilmez bu çocuk bunları nerden öğreniyor. Okulda küfür ediyormuş inanamıyorsunuz değil mi?”

Aslında siz farkında olmadan çocuğunuza örnek oluyorsunuz. Sizler gibi çocuğunuzda sinirlendiğinde kötü kelimeler kullanabilir. Bu kelimeleri sizden, arkadaşından, televizyondan ve birçok yerden duymuş olabilir.

Çocuğunuz kötü kelime kullandığında önce anlamını bilip bilmediğini kontrol edin. Çünkü çoğunlukla özellikle küçük çocuklar bu kelimelerin anlamını bilmeden kullanıyor.

Ona kızar veya onu utandırırsanız çocuğa verdiğiniz mesaj benim yanımda bu kelimeleri kullanma olur.

Çocuk siz yokken yine bu kelimeleri kullanmaya devam edecektir. Oysa ona vermek istediğimiz mesaj “Bu kelimeleri hiçbir yerde de kullanmamalısın bu doğru değil.” olmalı.

Öncelikle küfrün kaynağını bulun. Evde küfürlü konuşan yoksa arkadaşları arsında küfürlü konuşan vardır. Özellikle 10 yaş üstü çocuklar son dönemlerde, okumayı tercih ettikleri kitaplar yüksek oranda küfür küfür içeriği var. Dolayısıyla önce küfrün kaynağını bulmalıyız. Bu kaynağı kurutmalıyız. Ama şunu da unutmayın, hayatın içinde küfürlü konuşan, argo konuşan, insanlar hep var olacaktır.

Küfür etmenin büyüklükle, cesaretle ve kabul edilmekle bir ilişkisi olmadığını anlamaları gerekir. Bu kelimeler yanlış diye anlatmalıyız. Çocuğa küfür ve argonun kötü olduğunu anlatmalıyız.

Çocukların küfür etmesini engellemek için ne yapmalıyız?

Bolca duymasını engelleyin. Ona açıklayın. Anlamını bilmesi gerekir. Yerine kelime öğretin. Söylememesi gerektiğini hatırlatın. Ve en önemlisi anne baba olarak örnek olun. Siz kullanmayın bu kelimeleri. Daha güzel sevgi kelimeleri bol bol kullanın ki onlarda kullansınlar ve sevgi dolu çocuklar olsunlar. Dünyaya sevgiyle baksınlar.

Bugün ortaokul çocukları bile kız erkek fark etmiyor çok küfür ediyorlar. Bazen yazışmalarına bakıyorum kısaltarak küfür etmeye devam ediyorlar.

SEVGİYLE...