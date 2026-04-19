Piyasada oluşan güncel rakamlara göre, büyükbaş sığır ve tosunların maliyetleri 250.000 TL ile 700.000 TL arasında değişen geniş bir yelpazede yer alıyor. Yöredeki vatandaşların bütçesine en uygun gelen ve en çok satışı gerçekleşen büyükbaşların ortalama tutarı 300.000 TL olarak göze çarpıyor. Akraba ve komşuların bir araya gelerek oluşturduğu yedili hisse gruplarında ise kişi başına 35.000 TL ile 50.000 TL arasında bir ödeme düşüyor. Malatya yaylalarında yetişen küçükbaş (koyun, keçi) kurbanlıkların fiyatları da bu yıl 25.000 TL ile 50.000 TL aralığında bulunuyor.

Baskül Tarifesi ve Türkiye Geneline Yansıyan Muazzam Ekonomi

Malatya hayvan pazarlarında kantar üzerinden yapılan ticaretlerde, büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı 500 lira olarak netleşirken, kasaplık kesimi dahil edildiğinde bu tutar 550 liraya tırmanıyor. İşlem görmüş karkas (kemikli) et fiyatları ise büyükbaşta kilo başına 1.000 lira, küçükbaşta ise tam 1.400 lira olarak belirlendi. Canlı küçükbaş kilonun değeri ise 700 lirada seyrediyor. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan'ın sektör analizlerine göre, yaklaşan bayramda tüm Türkiye çapında 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesilecek. Bu devasa sirkülasyonun (255 milyar büyükbaş, 75 milyar küçükbaş olmak üzere) ülke ekonomisine 330 milyar liralık muazzam bir katkı sunacağı öngörülüyor.

Bağış Kültüründe Değişim ve Üreticiyi Ferahlatan Alım Garantisi

Pandemi döneminin zorunluluklarından doğan hijyenik kesim alışkanlıkları, Malatya'da da geleneksel yöntemlerin yerini almaya başladı. Diyanet İşleri, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV gibi kurumların vekalet kampanyaları ve dev zincir marketlerin paket teslimatları, bugün itibarıyla pazarın yüzde kırkını elinde tutuyor. Özellikle dış ülkelere yönelik bağış bedellerinin, Malatya iç piyasasının üçte birine (yaklaşık 10.000 TL) tekabül etmesi, vatandaşların bu kurumlara olan teveccühünü artırıyor. Besiciler açısından bayramın en stresli konusu olan "satılamayan hayvanı çiftliğe geri döndürme masrafı" da tarihe karıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), geçen sene olduğu gibi bu yıl da pazarda kalan tüm kurbanlıkları devlet güvencesiyle satın alacağını açıklaması, üreticilere büyük bir maddi ve manevi rahatlama sağladı.