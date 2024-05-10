Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri

Malatya’da en çok kullanılan ve üniversite öğrencilerinin ısrarla yeninden hizmet vermesini istediği 17B’nin seferleri başlıyor.
MOTAŞ, Malatya’da en çok kullanılan ve üniversite öğrencilerinin ısrarla yeninden hizmet vermesini istediği 17B Temelli - Üniversite seferlerinin başlayacağını duyurdu.
GÜZERGAH VE SAATLER
Güzergah başlangıç noktası: Temelli Kur’an Kursu
HAFTA İÇİ SEFER SAATLERİ
Araç 1 Araç 2 Araç 3
07.00 07.25 07.50
08.20 09.00 09.40
10.15 10.50 11.25
12.00 12.35 13.10
13.45 14.20 14.50
15.20 15.55 16.30
17.15 17.45 18.15
19.00
HAFTA SONU SEFER SAATLERİ
Araç 1 Araç 2
07.30 08.40
09.40 10.40
11.40 12.40
13.40 14.40
15.40 16.40
17.40 18.40
19.00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.