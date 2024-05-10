Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri

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Malatya’da en çok kullanılan ve üniversite öğrencilerinin ısrarla yeninden hizmet vermesini istediği 17B’nin seferleri başlıyor.

MOTAŞ, Malatya’da en çok kullanılan ve üniversite öğrencilerinin ısrarla yeninden hizmet vermesini istediği 17B Temelli - Üniversite seferlerinin başlayacağını duyurdu.

GÜZERGAH VE SAATLER

Güzergah başlangıç noktası: Temelli Kur’an Kursu

Araç 1 Araç 2 Araç 3

07.00 07.25 07.50

08.20 09.00 09.40

10.15 10.50 11.25

12.00 12.35 13.10

13.45 14.20 14.50

15.20 15.55 16.30

17.15 17.45 18.15

19.00

Araç 1 Araç 2

07.30 08.40

09.40 10.40

11.40 12.40

13.40 14.40

15.40 16.40

17.40 18.40

19.00