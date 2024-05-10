- Yaşam

Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri

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Malatya’da en çok kullanılan ve üniversite öğrencilerinin ısrarla yeninden hizmet vermesini istediği 17B’nin seferleri başlıyor.

Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri mask
Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri
Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri
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Malatya’da en çok kullanılan ve üniversite öğrencilerinin ısrarla yeninden hizmet vermesini istediği 17B’nin seferleri başlıyor.

Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri

MOTAŞ, Malatya’da en çok kullanılan ve üniversite öğrencilerinin ısrarla yeninden hizmet vermesini istediği 17B Temelli - Üniversite seferlerinin başlayacağını duyurdu.

Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri

GÜZERGAH VE SAATLER

Güzergah başlangıç noktası: Temelli Kur’an Kursu

Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri

HAFTA İÇİ SEFER SAATLERİ

Araç 1 Araç 2 Araç 3
07.00 07.25 07.50
08.20 09.00 09.40
10.15 10.50 11.25
12.00 12.35 13.10
13.45 14.20 14.50
15.20 15.55 16.30
17.15 17.45 18.15
19.00

Ve sonunda 17B seferleri başlıyor: İşte güzergah ve saatleri


HAFTA SONU SEFER SAATLERİ

Araç 1 Araç 2
07.30 08.40
09.40 10.40
11.40 12.40
13.40 14.40
15.40 16.40
17.40 18.40
19.00
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10 May 2024 - 22:28 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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