Cömertoğlu’ndan Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ziyaret

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Sonad ve yönetimini ziyaret etti. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu “Esnafımızın sıkıntılarına ve sorunlarına gerek meslek odalarımız, gerekse bizler elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret etti. Cömertoğlu, “Esnaf ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştirerek onların yanında olmaya gayret ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“SANATKÂRIN KİRLİ ELLERİ MEDENİYETİN AYNASIDIR”

Gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Cömertoğlu, “Biliyoruz ki M. Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Sanatkârın kirli elleri medeniyetin aynasıdır.” şeklinde konuştu. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Sonad ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN