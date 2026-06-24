ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek faiz politikasını öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği beklentisi, küresel finans piyasalarında taşları yerinden oynattı. Dolar endeksinin hızla yukarı tırmanmasıyla birlikte, dolarla ters korelasyon (zıt yönlü ilişki) içinde olan ons altın küresel bazda ciddi bir sarsıntı yaşadı. Bu kırılma yurt içi piyasalara da doğrudan yansıyarak gram altında sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi.

MALATYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların yakın takibinde olan kritik eşiklerin bir bir kırılmasıyla gram altın, iç piyasada 5 bin 934 lira seviyesine kadar kan kaybetti. Yaşanan bu tarihi düşüşün ardından gözler Malatya sarraf piyasasına çevrildi. Malatya Kuyumcular Odasının canlı piyasa ekranına yansıyan en güncel alış ve satış fiyatları ise alt alta şu şekilde sıralandı:

24 ayar altın - Alış: 5.950 TL, Satış: 6.180 TL

22 ayar bilezik - Alış: 5.450 TL, Satış: 5.910 TL

14 ayar altın - Alış: 3.350 TL

Cumhuriyet 2.5 - Alış: 96.400 TL, Satış: 101.200 TL

Ata lira - Alış: 39.660 TL, Satış: 41.640 TL

Liralık altın - Alış: 38.560 TL, Satış: 40.480 TL

Yarım altın - Alış: 19.280 TL, Satış: 20.240 TL

Çeyrek altın - Alış: 9.640 TL, Satış: 10.120 TL

Hem yerel hem de küresel bazda kritik bir dönemece girilirken, gözler şimdiden 3 Temmuz'da açıklanacak olan yerel enflasyon verilerine ve küresel merkez bankalarından gelecek yeni sinyallere çevrildi.