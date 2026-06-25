Malatya’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir strateji devreye alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan V. Ulusal Eylem Planı’nın yerel ayağı, Malatya Valiliğinin yayımladığı genelgeyle somut bir yol haritasına dönüştürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda; kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla hazırlanan plan, kent genelinde topyekun bir mücadele dönemini başlattı.

"Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek" vizyonunu taşıyan stratejik plan, şehirdeki tüm paydaşlara kritik görev ve sorumluluklar yüklüyor. Genelge uyarınca, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar eylem planında yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaya koyacak. Sürecin sahada aksamadan yürümesi için kurumsal eşgüdüm İl Müdürlüğü tarafından yürütülürken, planın sıkı takibi ise "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından gerçekleştirilecek.

Şeffaflık ve sıkı denetim ilkelerine dayanan eylem planı kapsamında, tüm kurumlar sorumlu oldukları faaliyetlere dair raporlarını düzenli olarak iletecek. Hazırlanacak yıllık izleme raporları komisyonda değerlendirildikten sonra hem İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak hem de Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Vali Seddar Yavuz, yayımlanan genelgeyle birlikte tüm kurumların üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmesi talimatını vererek eylem planının ilan tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu.