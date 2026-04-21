Tunceli’de üniversite eğitimi gören Malatyalı genç, okul sonrası çalıştığı kurye işinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi, memleketi Malatya’da toprağa verildi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Muhammed Emin Dikici’nin kullandığı motosiklet, Mameki Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere ve kaldırıma çarptı. Yaklaşık 1 saat sonra fark edilen kazanın ardından ağır yaralı olarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dikici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından memleketi Malatya’ya getirilen Dikici’nin cenazesi, Battalgazi ilçesinde Alibaba Mezarlığı'nda öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Üniversite öğrencisi Dikici’nin boş zamanlarında bir restoranda kurye olarak çalıştığı öğrenildi.