Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı ADNKS verilerine göre, Malatya’da çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Şehirde yaşayan yaklaşık her dört kişiden birinin çocuk olduğu kayıtlara geçti.

MALATYA’DA TAM 183 BİN 355 ÇOCUK YAŞIYOR

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla paylaşılan verilere göre, Malatya’da tam 183 bin 355 çocuk yaşıyor. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu kapsayan bu nüfus, şehrin nüfus durumunu ortaya koymuş oldu.

MALATYA NÜFUSUNUN YÜZDE 24'Ü ÇOCUK

Ülke genelinde çocuk nüfus oranında Şanlıurfa yüzde 43,3 ile zirvede yer alırken, Tunceli yüzde 15,9 ile son sırada kaldı. Malatya ise sahip olduğu çocuk sayısı ile bölgedeki genç nüfus potansiyelini koruyan iller arasında yer aldı. Şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 24'ü çocuk… Ayrıca Türkiye genelinde hanelerin yüzde 41,9’unda en az bir çocuk bulunduğu belirtilirken, bu verinin Malatya’daki hane yapısında da belirleyici bir unsur olduğu tahmin ediliyor.

1970'li yıllarda Türkiye nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan çocuk oranı, 2025 yılında yüzde 24,8’e kadar gerilemiş olsa da, Malatya’daki 183 bini aşkın çocuk nüfusu şehrin en büyük zenginliği olarak görülüyor.