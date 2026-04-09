Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik etkisini sürdürüyor. Malatya Kuyumcular Odası’nın paylaştığı son fiyatlara göre gram altın 6 bin 968 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 11 bin 614 TL’ye kadar çıktı. Cumhuriyet altını ise 116 bin 140 TL ile yüksek seviyelerde işlem görüyor. Piyasada yaşanan bu artış hem yatırımcıların hem de vatandaşların altına olan ilgisini artırmaya devam ediyor.

Altın piyasasında güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Beşibirlik: Alış 217.300,00 TL – Satış 232.280,00 TL

Cumhuriyet Eski 2,5: Alış 108.650,00 TL – Satış 114.770,00 TL

Cumhuriyet Yeni 2,5: Alış 108.650,00 TL – Satış 116.140,00 TL

Liralık Eski: Alış 43.460,00 TL – Satış 45.908,00 TL

Liralık Yeni: Alış 43.460,00 TL – Satış 46.456,00 TL

Ata Lira Eski: Alış 45.226,00 TL – Satış 48.162,00 TL

Ata Lira Yeni: Alış 45.226,00 TL – Satış 48.299,00 TL

Yarım Eski: Alış 21.730,00 TL – Satış 22.954,00 TL

Yarım Yeni: Alış 21.730,00 TL – Satış 23.228,00 TL

Çeyrek Eski: Alış 10.865,00 TL – Satış 11.477,00 TL

Çeyrek Yeni: Alış 10.865,00 TL – Satış 11.614,00 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.193,10 TL – Satış 6.660,80 TL

14 Ayar: 3.802,80 TL

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.756,70 TL – Satış 6.968,20 TL