9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete, sabah saatlerinde yayımlanarak vatandaşların ve ilgili sektörlerin gündemine oturdu. Özellikle güvenlik, sağlık ve kamu ihaleleri alanında yapılan değişiklikler dikkat çekti.

ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile araç alım-satım süreçlerinde yeni uygulamaların önü açıldı.

BEKÇİLİK VE POLİS EĞİTİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usulleri, kıyafetleri ve mesleğe giriş süreçlerini kapsayan yönetmeliklerde önemli değişiklikler yapıldı. Ayrıca polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim esasları da yeniden düzenlendi.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ GÜNCELLENDİ

Sağlık alanında dikkat çeken düzenlemelerden biri de aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik oldu. Yeni düzenleme, sağlık hizmetlerinin sunumunu ve işleyişini doğrudan etkileyecek.

ELEKTRİK PİYASASI VE KAMU İHALELERİNDE YENİ DÖNEM

Elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle enerji sektöründe yeni uygulamalar devreye alındı. Öte yandan kamu ihalelerine ilişkin birçok yönetmelikte kapsamlı güncellemeler yapıldı.

DEVLET DESTEKLERİ VE İTHALATTA YENİ TEBLİĞLER

Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin tebliğde değişikliğe gidilirken, ithalatta gözetim uygulamasına dair yeni bir tebliğ yayımlandı. Ayrıca kamu ihaleleriyle ilgili genel tebliğlerde de güncellemeler yapıldı.

DANIŞTAY KARARLARI VE İLANLAR YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de ayrıca Danıştay Dokuzuncu Dairesi’ne ait kararlar yer aldı. Bunun yanı sıra yargı ilanları, ihale duyuruları ve çeşitli ilanlar da yayımlandı.

9 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI ÖZET LİSTESİ

Yönetmelikler:

Araç Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri Yönetmeliği Değişikliği

Bekçilik Çalışma Usul ve Kıyafet Yönetmeliği Değişikliği

Bekçiliğe Giriş ve Eğitim Yönetmeliği Değişikliği

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Değişikliği

Polis Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği Değişikliği

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Değişikliği

Kamu İhale ve Hizmet Alımı Yönetmeliklerinde değişiklikler

Tebliğler ve Kararlar:

İşkolu Tespit Kararları (2026/16-32)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliği Değişikliği

İthalatta Gözetim Tebliği (2026/37)

Kamu İhale Genel Tebliği Değişikliği

Yargı Bölümü:

Danıştay Dokuzuncu Dairesi kararları

İlanlar:

Yargı ilanları

İhale ve çeşitli ilanlar

Merkez Bankası döviz kurları ve DİBS değerleri