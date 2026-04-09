Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Ezan Müslümanlara namaz vaktinin başladığını bildiren çağrıdır. Ezan vakitleri ise güneşin konumuna ve günün saatine göre hesaplanır. Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde.

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da, 9 Nisan 2026 Perşembe tarihindeki ezan saatleri:

İmsak Saati: 04.28,

Güneş Vakti: 05.53,

Öğle Ezanı: 12.35,

İkindi Ezanı: 16.12,

Akşam Ezanı: 19.04,

Yatsı Ezanı: 20.24.

ERKEKLERİN NAMAZDA BAŞLARINI ÖRTMELERİ GEREKİR Mİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashâb-ı kiram, İslâm öncesinde olduğu gibi İslâm’dan sonra da günlük hayatlarında örf ve iklim şartları gereği başlarını örtmüşlerdir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) günlük kıyafeti ile namazlarını kılmış, ibadet için ilave veya bazı özel giysiler giymemiştir. Takke üzerine sarık sardığı gibi sarıksız takke ve takkesiz sarık kullandığı da olmuştur.

Bazı âlimler Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu uygulamalarını göz önüne alarak namazda erkeklerin başını örtmesini sünnet kabul etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre baş açık namaz kılmak, sünneti terk etmek anlamına geleceğinden tenzîhen mekruh sayılmıştır. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/640; Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 131) Diğer bazı âlimler ise bunu örf gereği kabul ettiklerinden başı açık namaz kılmakta bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir.

Sonuç olarak namaz kılarken başın takke, sarık vb. bir şeyle örtülmesi evlâdır. Bununla birlikte baş açık bir hâlde namaz kılmak da caizdir.