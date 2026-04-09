Malatya’da planlı bakım, onarım ve işletme çalışmaları nedeniyle 9 Nisan 2026 tarihinde geniş çaplı elektrik kesintileri yapılacak. Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde birçok mahallede gün boyu sürecek kesintiler uygulanacak. Özellikle Doğanşehir’de kesinti kapsamının geniş olması dikkat çekerken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları istendi.

DOĞANŞEHİR

Karanlıkdere Mahallesi: 13.00 – 16.00

Erkenek Mahallesi: 13.00 – 16.00

Erkenek Mahallesi: 09.00 – 16.00

Karanlıkdere Mahallesi: 09.00 – 16.00

Esentepe Mahallesi: 09.00 – 16.00

Sürgü Mahallesi: 09.00 – 16.00

Savaklı Mahallesi: 09.00 – 16.00

Hudut Mahallesi: 09.00 – 16.00

Karşıyaka Mahallesi: 09.00 – 16.00

Altıntop Mahallesi: 09.00 – 16.00

Reşadiye Mahallesi: 09.00 – 16.00

Güzelköy Mahallesi: 09.00 – 16.00

Kelhalil Mahallesi: 09.00 – 16.00

Kurucaova Mahallesi: 09.00 – 16.00

Günedoğru Mahallesi: 09.00 – 16.00

YEŞİLYURT

Aşağı Bağlar Mahallesi: 09.00 – 13.00

Yavuz Selim Mahallesi: 09.00 – 13.00

Göktarla Mahallesi: 09.00 – 17.00

Duranlar Mahallesi: 09.00 – 17.00

Kırkpınar Mahallesi: 09.00 – 17.00

Tecde Mahallesi: 09.00 – 17.00

Bostanbaşı Mahallesi: 09.00 – 17.00

BATTALGAZİ

İskender Mahallesi: 09.00 – 17.00

Hidayet Mahallesi: 09.00 – 17.00

AKÇADAĞ

Kolköy Mahallesi: 09.00 – 16.00