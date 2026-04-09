Sporseverler için 9 Nisan Perşembe akşamı tam bir şölen havasında geçecek. Süper Lig'den UEFA Avrupa Ligi'ne, basketbolun zirvesi EuroLeague'den yerel lig mücadelelerine kadar geniş bir yayın listesi sizi bekliyor.

9 NİSAN PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI VE KANALLARI

Bugün oynanacak tüm kritik müsabakalar ve yayıncı kuruluşlar şu şekildedir:

17:00 Boluspor – Sivasspor (Trendyol 1. Lig) – TRT Spor / beIN Sports 2

19:00 Damac FC – Al-Qadsiah (Suudi Arabistan Pro Lig) – S Sport / Tabii Spor 7

19:30 Hapoel Tel Aviv – Olympiakos (EuroLeague) – S Sport

19:45 Rayo Vallecano – AEK Atina (Konferans Ligi) – Tabii Spor

20:00 Çaykur Rizespor – Samsunspor (Süper Lig) – beIN Sports 1

20:00 İstanbulspor – Erzurumspor FK (Trendyol 1. Lig) – TRT Spor / beIN Sports 2

20:00 Esenler Erokspor – Amed SK (Trendyol 1. Lig) – beIN Sports Max 1 / Tabii Spor 6

20:45 Fenerbahçe Beko – Real Madrid (EuroLeague) – S Sport

21:00 Al Ettifaq – Al Riyadh (Suudi Arabistan Pro Lig) – S Sport Plus

22:00 Porto – Nottingham Forest (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor

22:00 Bologna – Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor 1

22:00 Freiburg – Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor 2

22:00 Crystal Palace – Fiorentina (UEFA Konferans Ligi) – Tabii Spor 3

22:00 Shakhtar Donetsk – AZ Alkmaar (UEFA Konferans Ligi) – Tabii Spor 4

22:00 Mainz 05 – RC Strasbourg (UEFA Konferans Ligi) – Tabii Spor 5

22:00 Braga – Real Betis (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor

SPOR EKRANINDA BUGÜN BAŞKA NELER VAR?

Maçların yanı sıra gün boyu devam edecek spor programları ve analizlerle futbolun nabzını tutabilirsiniz:

15:30 Gündem Futbol (TRT Spor - Canlı)

19:00 Maç Yolu (HT Spor - Canlı)

21:00 Süper Lig Analiz (A Spor - Canlı)

22:00 Aktüel Futbol (TRT Spor - Canlı)

01:30 Spor Artı (TRT Spor - Canlı)

9 Nisan maç rehberi ile bugün TV'de spor ekranında neler olduğunu anlık takip edebilirsiniz. Tüm takımlara başarılar, izleyicilere iyi seyirler dileriz!