Sporseverler için 9 Nisan Perşembe akşamı tam bir şölen havasında geçecek. Süper Lig'den UEFA Avrupa Ligi'ne, basketbolun zirvesi EuroLeague'den yerel lig mücadelelerine kadar geniş bir yayın listesi sizi bekliyor.
9 NİSAN PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI VE KANALLARI
Bugün oynanacak tüm kritik müsabakalar ve yayıncı kuruluşlar şu şekildedir:
- 17:00 Boluspor – Sivasspor (Trendyol 1. Lig) – TRT Spor / beIN Sports 2
- 19:00 Damac FC – Al-Qadsiah (Suudi Arabistan Pro Lig) – S Sport / Tabii Spor 7
- 19:30 Hapoel Tel Aviv – Olympiakos (EuroLeague) – S Sport
- 19:45 Rayo Vallecano – AEK Atina (Konferans Ligi) – Tabii Spor
- 20:00 Çaykur Rizespor – Samsunspor (Süper Lig) – beIN Sports 1
- 20:00 İstanbulspor – Erzurumspor FK (Trendyol 1. Lig) – TRT Spor / beIN Sports 2
- 20:00 Esenler Erokspor – Amed SK (Trendyol 1. Lig) – beIN Sports Max 1 / Tabii Spor 6
- 20:45 Fenerbahçe Beko – Real Madrid (EuroLeague) – S Sport
- 21:00 Al Ettifaq – Al Riyadh (Suudi Arabistan Pro Lig) – S Sport Plus
- 22:00 Porto – Nottingham Forest (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor
- 22:00 Bologna – Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor 1
- 22:00 Freiburg – Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor 2
- 22:00 Crystal Palace – Fiorentina (UEFA Konferans Ligi) – Tabii Spor 3
- 22:00 Shakhtar Donetsk – AZ Alkmaar (UEFA Konferans Ligi) – Tabii Spor 4
- 22:00 Mainz 05 – RC Strasbourg (UEFA Konferans Ligi) – Tabii Spor 5
- 22:00 Braga – Real Betis (UEFA Avrupa Ligi) – Tabii Spor
SPOR EKRANINDA BUGÜN BAŞKA NELER VAR?
Maçların yanı sıra gün boyu devam edecek spor programları ve analizlerle futbolun nabzını tutabilirsiniz:
- 15:30 Gündem Futbol (TRT Spor - Canlı)
- 19:00 Maç Yolu (HT Spor - Canlı)
- 21:00 Süper Lig Analiz (A Spor - Canlı)
- 22:00 Aktüel Futbol (TRT Spor - Canlı)
- 01:30 Spor Artı (TRT Spor - Canlı)
9 Nisan maç rehberi ile bugün TV'de spor ekranında neler olduğunu anlık takip edebilirsiniz. Tüm takımlara başarılar, izleyicilere iyi seyirler dileriz!
