Polis Akademisi bünyesinde eğitim gören binlerce adayı heyecanlandıran karar resmileşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından daha önce sinyalleri verilen düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte eylül ayında yapılması beklenen mezuniyetler, haziran ayı başına çekildi.

EĞİTİM SÜRELERİ KISALDI İŞTE YENİ TAKVİM

Yayınlanan yeni karara göre, POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) ve Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim süreleri 2025-2026 dönemi için yeniden belirlendi:

POMEM Adayları: Eğitim-öğretim süresi bu yıl için toplam 8 ay olarak uygulanacak.

Eğitim-öğretim süresi bu yıl için toplam olarak uygulanacak. Yüksekokul Öğrencileri: Mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi 21 hafta olarak güncellendi.

NEDEN ERKEN MEZUNİYET KARARI ALINDI?

Yönetmelik değişikliğinin temelinde, emniyet teşkilatındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor. Yeni mezun olacak 10 bin polisin göreve başlamasıyla birlikte:

Mevcut polis memurlarının üzerindeki iş yükü hafifleyecek. Emniyet teşkilatı daha dinamik bir yapıya kavuşacak. Saha gücü haziran ayı itibarıyla artırılmış olacak.

Önemli Not: 2025-2026 eğitim-öğretim yılını kapsayan bu düzenleme, sadece belirtilen mezuniyet grubunu kapsıyor.