Günün verilerine göre 24 ayar gram altın alışta 6.790,40 TL, satışta ise 6.999,00 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam, son dönemin en dikkat çekici seviyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Büyük altın grubunda da benzer bir hareketlilik gözlendi. Beşibirlik altın 218.380 TL alış ve 233.300 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altınlarında da artış dikkat çekti. Cumhuriyet eski 2,5 altın 115.280 TL’ye kadar çıkarken, yeni basımda bu rakam 116.650 TL’ye ulaştı.

Ata lira ve liralık altın türlerinde de yukarı yönlü seyir devam etti. Ata lira yeni satış fiyatı 48.513 TL olurken, liralık yeni altın 46.660 TL’den satıldı.

Daha küçük yatırımcıların tercih ettiği yarım ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Yarım altın yeni 23.330 TL, çeyrek altın yeni ise 11.665 TL satış fiyatına ulaştı.

Bilezik ve işçilikli altın tarafında da artış gözlendi. 22 ayar bilezik 6.690,30 TL seviyesinden satılırken, 14 ayar altın ise 3.821,70 TL’den işlem gördü.