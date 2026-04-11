Malatya’da bugün (11 Nisan 2026) nöbetçi eczaneler belli oldu. Gece saatlerinde ya da acil durumlarda ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için farklı mahallelerde hizmet veren eczaneler 24 saat açık olacak.

İşte Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler:

Bilim Eczanesi

Adres: Fırat Mahallesi, İndere Caddesi No:40 (Aile Sağlığı Merkezi karşısı)

Telefon: 0422 371 44 47

Cemsultan Eczanesi

Adres: İstasyon civarı, Kömür Tevzi Yolu, Tektut Kebap ilerisi

Telefon: 0422 527 55 55

Fahri Kayahan Eczanesi

Adres: Özalper Mahallesi, Gülümser Caddesi No:77/C (İl Sağlık Müdürlüğü arkası, Donas yanı)

Telefon: 0533 583 96 94

Ceren Eczanesi

Adres: Cemal Gürsel Mahallesi, Paşaköşkü Camii yanı No:89

Telefon: 0422 221 77 20

Yıldız Eczanesi

Adres: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi (Tecde Sağlık Ocağı karşısı, Ciğerci Ayhan yanı) Yeşilyurt

Telefon: 0422 212 50 51