Malatya’da bugün vefat eden vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aysun Karaduman'ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Akdağ'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Özgün'ün taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Ziya Doğan'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Bahattin Özbek'in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Kızılkaya'nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Balıkçı'nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt.

104 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Memet Aras'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Yukarı Örüşkü Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ramazan İnan'ın taziye adresi: Yukarı Örüşkü Mahallesi, Akçadağ.

81 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığına defnedilen Döndü Özcan'ın taziye adresi: Hekimhan.