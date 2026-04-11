Resmi Gazete’nin 11 Nisan 2026 tarihli sayısında, yürütme ve idare bölümünde yer alan yönetmelik değişiklikleri dikkat çekti. Eğitim, çevre ve kamu düzenine ilişkin önemli düzenlemeler yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünkü sayıda özellikle doğa koruma ve eğitim alanındaki düzenlemeler öne çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde güncellemeye gidildi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Ayrıca, ilkokul öğretmenlerine yönelik sosyal hakları kapsayan düzenlemede de güncelleme yapıldı. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ana statüsünde değişiklik gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de ayrıca ilan bölümünde şu başlıklar yer aldı:

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

Yeni düzenlemelerle birlikte özellikle eğitim ve kamu personel sistemiyle ilgili süreçlerde değişiklikler dikkat çekerken, detayların ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.