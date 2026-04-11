Geçtiğimiz yıl büyük zirai don felaketi yaşayan Malatya’da, 11 Nisan’da yeniden etkili olan kar yağışı üreticileri tedirgin etti. Kayısı üreticileri, aynı tablonun tekrar etmesinden endişe ediyor.

Dünden bu yana etkili olan yağışların zaman zaman şiddetini artırdığı Malatya’da, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle kayısıda ciddi kayıplar yaşayan üreticiler, aynı dönemde yeniden etkili olan soğuk hava ve kar yağışını endişeyle takip ediyor. Üreticiler, 2025 yılında da benzer bir afetin yaşanması halinde kayısı üretiminde ciddi zarar oluşabileceğini ifade ediyor. Tarımsal üretimin en kritik dönemlerinden birinde gelen soğuk hava dalgası, bölgede tedirginliği artırdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmalarını tavsiye etmişti. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Pütürge ilçelerinin özellikle yüksek kesimlerinin kar yağışı alabileceği duyurulmuştu. Kar, şehir merkezinde bile etkisini artırmış durumda.