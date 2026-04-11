Malatya genelinde 11 Nisan 2026 Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin işletme bakım çalışması kapsamında gerçekleştirileceği duyuruldu. Kesintiler, farklı ilçelerde belirli saat aralıklarında etkili olacak.
BATTALGAZİ İLÇESİNDE YAŞANACAK KESİNTİLER
10:00 – 13:00 saatleri arasında:
Üzümlü Mahallesi, Beydağı Mahallesi, Gülümüsağı Mahallesi, Uluköy Mahallesi, Fırıncı Mahallesi
09:00 – 17:00 saatleri arasında:
B. Mustafa Paşa Mahallesi, Nuriye Mahallesi, Aslanbey Mahallesi, K. Mustafa Paşa Mahallesi, Hacı Abdi Mahallesi, Şifa Mahallesi, Şıkşık Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Niyazi Mahallesi, Kavaklıbağ Mahallesi.
YEŞİLYURT İLÇESİNDE YAŞANACAK KESİNTİLER
10:00 – 13:00 saatleri arasında:
Üçgöze Mahallesi, Salkonak Mahallesi
09:00 – 17:00 saatleri arasında:
Çukurdere Mahallesi.
HEKİMHAN İLÇESİNDE YAŞANACAK KESİNTİLER
Kurşunlu Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Söğüt Mahallesi, Delihasanyurdu Mahallesi.
YAZIHAN İLÇESİNDE YAŞANACAK KESİNTİLER
Tahtalı Mahallesi, Erecek Mahallesi, Böğürtlen Mahallesi, Alican Mahallesi.
ARAPGİR İLÇESİNDE YAŞANACAK KESİNTİLER
09:00 – 17:00 saatleri arasında: Eskiarapgir Mahallesi, Yazılı Mahallesi, Taşdelen Mahallesi, Alıçlı Mahallesi.
Kesintilerin belirtilen saatler arasında tamamlanmasının planlandığı ancak çalışmaların seyrine göre sürelerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.