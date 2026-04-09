Sağlıkta yeni dönem başladı! Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" ile Malatya’daki tüm sağlık merkezlerinde kurallar baştan yazıldı.

Vatandaşın hizmet alımından doktorların çalışma düzenine kadar her şey güncellendi. İşte o radikal değişiklikler:

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS KAYDINIZ KAYDIRILACAK!

En dikkat çeken madde şiddete yönelik oldu. Bir sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişinin aile hekimi kaydı, hizmet aldığı merkezden alınarak başka bir mahalleye veya merkeze taşınacak. Eğer yakında başka merkez yoksa, aynı bina içinde hekim değişikliği zorunlu kılınacak.

ASM'LERDE YENİ ODA DÜZENİ

Malatya’daki Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) artık her 4 hekim için değil, her 5 hekim için ilave oda (gebe izlem, aşılama vb.) bulunması şartı getirildi. Bu sayede merkezlerdeki boş odaların daha verimli kullanılması ve muayene kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

DOKTOR ATAMALARINDA YENİ SİSTEM

Malatya’ya yapılacak Aile Hekimliği Uzmanı atamaları artık doğrudan ve düzenli hale getirildi. Hızlı Dönüş: Doğum veya askerlik nedeniyle görevinden ayrılan hekimler, öncelik haklarını kullanarak Malatya'daki görevlerine hızla dönebilecek.

Malatya İçin Önemli Hatırlatma: Yeni yönetmelik kapsamında sağlık merkezlerindeki tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri de güncellendi. Hizmet kalitesindeki bu değişikliği E-Nabız üzerinden takip edebilirsiniz.