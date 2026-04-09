Türkiye'de son günlerde bazı sosyal medya platformları ve yayın organlarında yer alan "arazilerin büyük bölümü maden sahası olarak ruhsatlandırıldı" şeklindeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin yaptığı resmi açıklama ile bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belgelerle ortaya koydu.

FİİLİ ÜRETİM ALANI YÜZDE 1 BİLE DEĞİL!

DMM tarafından yapılan açıklamada, madencilik sektörünü hedef alan bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğüne dikkat çekildi. Paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde fiili olarak maden üretimi yapılan alanların toplamı, ülke yüz ölçümünün sadece binde 1,8’ine tekabül ediyor.

Özellikle tartışma konusu olan illerdeki fiili kazı oranları ise şaşırtıcı derecede düşük:

Artvin: Binde 1

Binde 1 İzmir: Binde 6

Binde 6 Balıkesir: Binde 6,4

Binde 6,4 Muğla: Binde 4,5

Binde 4,5 Ordu ve Gümüşhane: On binde 8

REHABİLİTASYON KANUNİ ZORUNLULUK

Açıklamada, madencilik faaliyetlerinin çevreyle uyumlu bir şekilde yürütüldüğü vurgulanırken, faaliyeti sona eren alanların rehabilitasyon çalışmalarıyla doğaya yeniden kazandırılmasının kanuni bir zorunluluk olduğunun altı çizildi.

"MİLLİ EKONOMİYİ HEDEF ALAN BİR KAMPANYA"

DMM, söz konusu asılsız paylaşımları "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Asılsız paylaşımlar, milli ekonomimize değer sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasıdır. Çalışmalar; 'önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik' ilkesiyle titizlikle yürütülmektedir."

Maden sahalarıyla ilgili yayılan manipülatif haberlere karşı vatandaşların resmi kaynaklardan gelen açıklamalara itibar etmesi gerektiği hatırlatıldı.