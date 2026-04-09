Malatya’da bugün hava koşulları gün boyunca parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların merkezde sağanak ve yağmur şeklinde görülmesi öngörülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle gün içinde hissedilen serinlik, akşam saatlerinde yağışla birlikte daha da belirgin hale gelecek.

Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli esmesi beklenirken, bu durumun hissedilen sıcaklığı düşürmesi ve ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 15 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 11 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 14 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 16 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 14 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 16 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 13 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 16 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 12 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 14 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar karışık yağmurlu 15 derece.