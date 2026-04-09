Malatya’da otomobil tutkunları arasında oldukça yaygın olan ancak standartlara uymadığı için trafik cezalarına ve muayene tekrarlarına neden olan APP plakalar için yeni bir dönem başladı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından alınan kararla birlikte, bu plakaların değişimi artık çok daha kolay ve ücretsiz hale getirildi.

MALATYA ŞOFÖRLER ODASI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Yeni düzenlemeye göre, trafik kolluk kuvvetleri (polis veya jandarma) tarafından "standart dışı" olarak tespit edilen plakalar için artık "plaka basım belgesi" istenmeyecek. Malatya’daki araç sahipleri, yönetmeliğe aykırı bulunan plakalarını TŞOF’a bağlı yetkili plaka basım noktalarında hiçbir ücret ödemeden yenisiyle değiştirebilecek.

DEĞİŞTİRMEYENLERİ AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Haberin detaylarına göre, standartlara uygun olmayan plaka kullanmaya devam eden sürücüleri ciddi yaptırımlar bekliyor:

Ağır Para Cezası: Trafik denetimlerinde APP plaka kullanımı tespit edildiğinde yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacak.

Standart dışı plakalar, araç muayene istasyonlarında (TÜVTÜRK) "ağır kusur" sayılacak ve araç muayeneden geçemeyecek.

YENİ DÜZENLEMEDE "BELGE" ŞARTI KALKTI

Önceki uygulamalarda plaka yenilemek için emniyetten veya noterdeki tescil işlemlerinden belge almak gerekiyordu. Ancak yeni karar, süreci hızlandırmak ve mağduriyeti gidermek adına bu şartı ortadan kaldırdı. Eğer plakanız mevcut yönetmeliğe (mühür, font, ölçü) aykırıysa, doğrudan ilgili odaya başvurarak değişim yapabileceksiniz.