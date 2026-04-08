Edinilen bilgilere göre, sözleşmeli erbaş Fatih Kılıç (25) idaresindeki 01 SK 034 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Takla atan araç, yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara çarparak durabildi.

Kazada sürücü Fatih Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Elif Karabacak (26) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Malatya 13. Komando Tugayı’nda görevli Sözleşmeli Erbaş Fatih Kılıç’ın cenazesi, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sucular Şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.