Sadece iki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne ithafen söylediği, “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir” ifadesi halen gündemdeki yerini koruyor.

6'NCI AYDAN SONRA EBE TAHSİS EDİLECEK

Bu bağlamda nüfusun yeniden yükselmesi için teşvikler hızla sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da “Her Gebeye Ebe” uygulamasını tanıttı. Uygulama kapsamında ilk hamileliğini yaşayan tüm anne adaylarına 6'ncı aydan sonra ebe tahsis edilecek.

MALATYA’DA DOĞUM SAYILARI 12 BİNDEN 7 BİNE DÜŞTÜ

Ülke genlinde olduğu gibi Malatya’da da yeni doğan bebek sayısındaki ciddi düşüş dikkat çekiyor. Sadece 10 yıl içinde sayılar büyük oranda düşmüş durumda.

Malatya’da doğum sayıları yıllara göre dikkat çeken bir düşüş eğilimi gösterdi. İşte 10 yıllık veriler:

2015 yılında 12 bin 6 doğum gerçekleşti.

2016 yılında doğum sayısı 11 bin 752 olarak kaydedildi.

2017 yılında sayı 11 bin 769 oldu.

2018 yılında doğum sayısı 11 bin 204’e geriledi.

2019 yılında 10 bin 595 doğum gerçekleşti.

2020 yılında sayı 9 bin 702’ye düştü.

2021 yılında 9 bin 499 doğum kaydedildi.

2022 yılında doğum sayısı 9 bin 164 oldu.

2023 yılında 7 bin 495 doğum gerçekleşti.

2024 yılında ise sayı 7 bin 438 olarak açıklandı.