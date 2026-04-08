Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” merak ediliyor. Faizsiz kredi desteği ve farklı sektörlerden firmalarla Bakanlık tarafından yapılan indirim anlaşmalarıyla gençlerin evlilik hazırlıkları kolaylaştırılıyor.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, başvurular ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresindeki "Başvuru Yap" butonundan kolayca tamamlanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru şartları şöyle:

Her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması.

Resmî nikâha en az 2 ay kala başvuru yapmak.

Hane gelirinin, asgari ücretin 2,5 katını aşmaması.

SAĞLANAN DESTEKLER

Proje kapsamında sağlanan destek miktarları şöyle:

18-25 yaş arası 250.000 TL

26-29 yaş arası 200.000 TL

2 yıl geri ödemesiz

Faizsiz

48 ay içerisinde çocuk sahibi olunursa 1 yıl daha borç erteleme

Farklı sektörlerde 2 bin 46 mağazadan yüzde 40'a varan indirim