Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki anne Elif T. ile çocukları Ayşegül ve Mirza T. yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Elif T. idaresindeki 01 AFH 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Elif T. ile çocukları Ayşegül ve Mirza T.'yi Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılar burada tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA