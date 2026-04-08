FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 4 Nisan 2026 tarihinde Malatya merkezli olmak üzere İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

“BÖLGE MESULÜ”, “İL FİNANS SORUMLUSU” VE “İL EĞİTİM SORUMLUSU” YAKALANDI

Operasyon kapsamında örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde “bölge mesulü”, “il finans sorumlusu” ve “il eğitim sorumlusu” gibi konumlarda bulunan toplam 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda;

-Örgüt liderine ait kitap ve video kasetler,

-33.301 ABD doları,

-15.100 Euro,

-450 Riyal,

-169.500 TL nakit para,

-Yasaklı yayınlar,

-Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 10 şüpheli şahıs tutuklandı, 13 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.